Vakbond reageert sceptisch op quarantainevoorstel supermarkten

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de branchevereniging voor supermarkten, waarschuwde woensdag voor lege schappen als de quarantaineregels voor supermarktmedewerkers niet worden versoepeld. Veel personeel valt uit omdat ze in isolatie moeten na een coronabesmetting in hun omgeving. Het probleem is dat veel medewerkers jonger zijn dan 18 jaar en geen booster kunnen krijgen, waardoor ze ook niet vrijgesteld worden van de quarantaineplicht na contact met een besmet persoon.

Veilig

FNV Handel, de afdeling die over supermarkten gaat, benadrukt dat werkgevers de verantwoordelijkheid hebben om hun personeel een veilige werkplek te bieden. De vakbond vraagt zich af of dit nog het geval is wanneer voor supermarktpersoneel andere coronaregels gaan gelden dan voor andere mensen, ook omdat supermarkten drukbezochte plekken zijn. FNV-bestuurder Michiel Al wijst erop dat veel maatregelen die aan het begin van de pandemie nog golden bij supermarkten zijn afgeschaald. Als voorbeelden noemt hij het deurbeleid en ontsmetten van winkelwagentjes.

„Ik snap dat ze dit willen, maar ik denk ook meteen: wanneer ga je aan je eigen medewerkers denken? Wij lopen het risico op de werkvloer, en die quarantaineregels zijn er niet voor niets”, vult Fabian Hettema aan, kaderlid van FNV en werknemer bij een Fries filiaal van Lidl. Hij ziet dat klanten geregeld zonder mondkapje naar binnen lopen, maar daar wordt niet op gehandhaafd.

Bekijk ook: Nieuwe problemen op het werk na blijdschap soepele quarantaineregels

FNV-bestuurder Fatma Bugdayci-Karatas erkent dat er veel uitval is door de quarantaineplicht, maar dat supermarkten dit zelf over zich hebben afgeroepen. Ze wees de directie van Lidl kort na de sluiting van niet-essentiële winkels op extra drukte in supermarkten. Ook vroeg de vakbondsvrouw om extra beschermingsmaatregelen, zoals extra pallets voor de kassa om afstand te bewaren, gratis mondkapjes voor klanten die deze vergeten zijn of stickers met looproutes. „Dit werd voor kennisgeving aangenomen. Maar als het om omzet of klanten gaat, bedelen ze meteen om uitzonderingen.”