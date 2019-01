Chemiereus Ineos investeert miljarden in Antwerpen

Dat schrijf de Belgische zakenkrant De Tijd. De gesprekken zijn volgens de krant nog niet helemaal afgerond, maar op de belangrijkste punten is overeenstmming bereikt.

Voor Rotterdam is de keuze van Ineos een tegenvaller. De Nederlandse havenstad was ook in de race voor deze mega-investering, de grootste van Ineos ooit. De Britten kozen echter voor Antwerpen vanwege de gunstige ligging met op het Amerikaanse Houston na het grootste chemische cluster ter wereld.

Kraker

De twee fabrieken komen op het terrein van Gunvor, Monsanto en Solvay. Het belangrijkste onderdeel van de investering is volgens De Tijd een kraker van €1,7 miljard die ethaangas omzet in ethyleen. Er is in de afgelopen twintig jaar niet eerder een kraker gebouwd op de het Europese vasteland.