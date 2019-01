DFT-lezer vooral bezig met eigen portemonnee

Dat de energierekening dit jaar fors hoger is, daarvoor is iedereen gewaarschuwd. Toch is het schrikken als we lezen dat gas peperduur wordt. Dat was dan ook het meest gelezen verhaal van afgelopen week.

De bezoekers van dft.nl hebben zich ook zorgen gemaakt of zij nog wel zouden kunnen pinnen. Die mogelijkheid komt toch in gevaar als de grootste geldvervoerder failliet gaat, of nee, toch niet failliet gaat. In ieder geval staan alle verhalen over de malaise bij geldtransporteur SecurCash bij de best gelezen artikelen van deze week.

hoger loon, dure boodschappen

Lezers hadden afgelopen week ook weer iets om boos over te worden. Het nettobedrag op het loonstrookje valt deze week misschien iets hoger uit, maar door duurdere boodschappen en hogere kosten gaat die loonsverhoging in rook op. Maar gelukkig zijn de verslaggevers niet te beroerd om de lezer bij de hand te nemen. De tip om je eigen koopkracht te redden, bleek dan ook erg welkom. Wel of geen tips, de nieuwe regels maken gezinnen evenwel tureluurs.