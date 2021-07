Verliesmakende schoonheidssalon probeert €10.000 aftrekposten los te peuteren

De vrouw startte de salon met schoonheidsverzorging, pedicures en manicures in 2014. Zij geniet vanaf die tijd ook een uitkering van het UWV. Als belastbaar inkomen geeft zij over 2014 tot en met 2016 tussen de €8.473 en €12.599 op.

Voor haar werk in de schoonheidssalon, die zij runt vanuit een kamer in haar huurwoning, geeft zij bijna €10.000 aan aftrekbare zakelijke kosten op.

Maar de belastinginspecteur vindt dat iets te enthousiast, aangezien de totale omzet over die jaren uitkomt op een schamele €424. De aftrekposten worden zodoende afgekeurd.

Bedrijfsplan

De vrouw vecht die beslissing aan bij de rechter. Maar ook die ziet net als de Belastingdienst niet in dat hier om gerechtvaardigde aftrekposten gaat, zo staat in de deze week gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Den Haag.

Ook van een startende onderneming mag worden verwacht dat er enigszins omzet te verwachten is. In dit geval is er geen bedrijfsplan of een marktanalyse gemaakt, waaruit blijkt dat van te voren is onderzocht of er überhaupt omzet gemaakt kon worden.

Het verweer van de vrouw ’dat zij alles heeft gegeven voor haar onderneming’, kwalificeert de rechter onvoldoende onderbouwing. De eis wordt om de aangifte wel te accepteren dan ook afgewezen.