'Sears houdt rekening met het ergste'

Bloomberg baseert zich op ingewijden. Bij Sears zelf en bij investeringsfonds ESL van voorzitter en oud-topman Eddie Lampert wil niemand iets zeggen.

Sears, ook bekend van de Kmart-winkels, moest in oktober faillissementsbescherming aanvragen. De laatste maanden is naarstig gezocht naar partijen die het bedrijf nieuw leven in willen blazen. Alleen Lampert toonde interesse maar het is hem niet gelukt om de banken te overtuigen van zijn plannen. Volgens Bloomberg zou hij komende week nog een laatste kans hebben om zijn voorstel iets te wijzigen.

De keten behoort sinds de jaren zestig tot een van de grootste warenhuisketens in de Verenigde Staten. Sears is in de problemen gekomen omdat het bedrijf zich niet aanpaste aan het veranderende winkellandschap. De noodsituatie dwong Sears al het mes te zetten in honderden van de grofweg zevenhonderd filialen. Het laatste plan van Lampert had ten doel 425 winkels open te houden, met behoud van 50.000 banen.