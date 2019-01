Centrale bank Iran vecht tegen inflatie

Mede door de hernieuwde Amerikaanse sancties tegen Iran beleefde de munt vorig jaar een koersval van meer dan 60 procent. Voor een euro krijg je nu bijna 48.000 rial en de prijzen in Iran zijn flink gestegen. Bij het boodschappen doen in de supermarkt zijn Iraniërs al gauw meer dan een miljoen rial kwijt.

Centralebankhoofd Abdolnaser Hemmati spreekt van een voorstel ,,om vier nullen uit de nationale valuta te verwijderen''. Dat heeft hij dit weekend ingediend bij de regering in Teheran. ,,We hopen dat deze belangrijke stap zeer binnenkort zal worden doorgevoerd'', zei hij daarbij. Er vinden de laatste tijd steeds vaker protesten plaats in Iran, waarbij boze burgers demonstreren tegen de economische problemen en het regime in het land.

De Amerikaanse president Donald Trump liet de sancties tegen Iran in november opnieuw ingaan. Volgens Trump hield Teheran zich niet aan de afspraken uit het nucleaire akkoord van 2015 en werd stiekem toch gewerkt aan kernwapens.