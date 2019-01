Grote dossiers bepalen beursweek

Een Amerikaanse delegatie voert in China nieuw overleg over de in december gemaakte afspraken tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping. De twee leiders spraken op de G20-top in Argentinië af om negentig dagen geen nieuwe importheffingen op te leggen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken.

In de VS blijven veel ambtenaren voorlopig thuis. Er is nog altijd geen doorbraak in het overleg over het beëindigen van de gedeeltelijke shutdown. Breekpunt blijft de bouw van de muur op de grens met Mexico. Trump wil daar miljarden voor uittrekken in de begroting. Maar de Democraten, die nu de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, voelen er niets voor zoveel geld te spenderen aan Trumps verkiezingsbelofte.

Flinke winsten

In Groot-Brittannië komt het parlement ook weer bij elkaar. Daar zal verder gepraat worden over de brexit-deal die is gesloten met de Europese Commissie. Daarover wordt naar verwachting later deze maand gestemd. In december stelde premier Theresa May de stemming nog uit omdat ze bang was dat er geen meerderheid zou zijn.

Op macro-economisch vlak gaat de aandacht van beleggers uit naar diverse inkoopmanagersindexen en nieuwe gegevens over de Duitse fabrieksorders. Ook komen er updates over de winkelverkopen in Europa en de Amerikaanse inflatie. Wat betreft bedrijfsresultaten is het nog erg rustig.

De aandelenbeurzen in Europa en de VS gingen vrijdag na een rumoerige week met flinke winsten het weekend in. Het sentiment kreeg steun van optimisme over het nieuwe handelsoverleg met China. Wall Street reageerde daarnaast enthousiast op uitlatingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Ook waren beleggers in hun nopjes met het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat veel beter uitviel dan verwacht.