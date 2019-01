'Handelsgesprekken in focus op beurzen'

Een Amerikaanse delegatie voert maandag en dinsdag in China nieuw overleg over de in december gemaakte afspraken tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping. De twee leiders spraken op de G20-top in Argentinië af om negentig dagen geen nieuwe importheffingen op te leggen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken.

In Washington is er nog altijd geen doorbraak in het overleg over het beëindigen van de gedeeltelijke shutdown van overheidsinstellingen. Breekpunt in de begrotingsonderhandelingen blijft de bouw van de muur op de grens met Mexico, waar president Trump miljarden voor wil uittrekken.

Galapagos

Op het Damrak staat Galapagos in de belangstelling. Het biotechnologiebedrijf gaat een wereldwijde samenwerking aan met het Canadese Fibrocor Therapeutics. De bedrijven gaan samen aan de slag met een nieuw onderzoeksprogramma voor longfibrose (IPF) en andere indicaties. Ook breidt Galapagos het klinische fibrose-programma in patiënten met systemische sclerose uit.

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in de Verenigde Staten een kleinere supermarktketen overgenomen. Stop & Shop, het grootste Amerikaanse merk van het moederbedrijf van Albert Heijn, lijft de regionale concurrent King Kullen Grocery in. King Kullen heeft 32 supermarkten op Long Island in de Amerikaanse staat New York. Ook heeft het bedrijf vijf winkels van de formule Wild by Nature.

Europa

Het aandeel Heineken zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Goldman Sachs schroefde zijn aanbeveling voor de bierbrouwer terug van kopen naar verkopen. Het advies voor verzekeraar ASR ging omlaag naar reduce van hold bij Kepler Cheuvreux.

De Europese beurzen sloten vrijdag stevig hoger. De AEX-index klom 2,4 procent tot 492,01 punten en de MidKap kreeg er 3 procent bij tot 660,42 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 3,4 procent. Ook Wall Street ging met forse winsten het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 3,3 procent hoger op 23.433,16 punten. De brede S&P 500 won 3,4 procent en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 4,3 procent aan.

De euro bleef onveranderd op 1,1414 dollar. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent in prijs tot 48,69 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 57,83 dollar per vat.