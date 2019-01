'Belfius mogelijk in april naar de beurs'

Eerder werd de beursgang van Belfius nog uitgesteld, en daarmee ook de vergoeding voor de coöperatie Arco voor haar verlies als grote aandeelhouder van Dexia. Dat is de gevallen bank waaruit Belfius in 2011 is ontstaan. Belfius is nu nog volledig in overheidshanden.

Peeters beloofde dat de gedupeerden bij Arco 40 procent van hun inleg zouden terugkrijgen. Om dat te betalen zou de bank Belfius gedeeltelijk naar de beurs gaan, waarvoor de staat zo'n 400 miljoen van de bank zou krijgen via een zogeheten superdividend.

Er werd overigens lang gevreesd dat de Europese Unie de vergoeding voor de coöperanten als staatssteun zou beschouwen. Dat laatste speelt niet meer, aldus Peeters. ,,Er is nu een arrest waaruit blijkt dat we een vergoeding kunnen geven aan de coöperanten.'' Volgens is Peeters is het nu de vraag of Belfius op korte termijn naar de beurs kan. ,,Er is daarvoor een mogelijkheid rond april. Ik ben heel voorzichtig, maar wel positief.''