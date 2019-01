Beurs: AEX worstelt met richting na prachtig weekslot

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,3% lager op 490,60 punten. De Midkap-index deed goede zaken en spurtte 1,5% vooruit naar 670,55 punten.

Elders in Europa kleurden de borden rood. Parijs viel 0,6% terug. Frankfurt zakte 0,4%.

In Azië zat de stemming er maandag goed in met dank aan het vuurwerk op Wall Street eind vorige week. De Nikkei-index in Japan boekte vanochtend een winst van 2,4%. De hoop dat Amerika en China de strijdbijl op handelsgebied gaan begraven en de geruststellende woorden van Fed-president Powell over het rentebeleid wakkerden de kooplust flink aan.

Een Amerikaanse delegatie voert maandag en dinsdag in China nieuw overleg over de in december gemaakte afspraken tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping. De twee leiders spraken op de G20-top in Argentinië af om negentig dagen geen nieuwe importheffingen op te leggen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken.

In Washington is er nog altijd geen doorbraak in het overleg over het beëindigen van de gedeeltelijke shutdown van overheidsinstellingen. Breekpunt in de begrotingsonderhandelingen blijft de bouw van de muur op de grens met Mexico, waar president Trump miljarden voor wil uittrekken.

Galapagos prijkte in de AEX bovenaan met een koerssprong van 3,5%. Het biotechnologiebedrijf gaat een wereldwijde samenwerking aan met het Canadese Fibrocor Therapeutics. De bedrijven gaan samen aan de slag met een nieuw onderzoeksprogramma voor longfibrose (IPF) en andere indicaties. Ook breidt Galapagos het klinische fibrose-programma in patiënten met systemische sclerose uit.

Chipmakerfabrikant ASML dikte 1,3% aan, terwijl staalconcern Arcelor Mittal de koers 1,6% zag oplopen.

De financiële waarden behoorden ook bij de winnaars. ING en ABN Amro kregen er 0,7% respectievelijk 0,8 bij. Aegon kon 1,4% bijschrijven.

Ahold Delhaize won 0,4%. Het supermarktbedrijf heeft in de Verenigde Staten een kleinere keten overgenomen.

Heineken daarentegen werd 1,6% minder waard. Goldman Sachs schroefde zijn aanbeveling voor de bierbrouwer terug van ’kopen’ naar ’verkopen’. Signify keek aan tegen een verlies van 1,5%. Unilever gleed 1,2% weg. RD Shell maakte ook een terugtrekkende beweging en raakte 0,8% kwijt.

ASR koerste 0,1% lager. Het advies voor de verzekeraar ging omlaag van 'houden' naar ‘onderwogen' bij Kepler Cheuvreux.

Bij de geheel groengekleurde middelgrote fondsen pakte Adyen de koppositie met een sprint vooruit van 5%. Bank of Amerika heeft zijn advies voor de betalingsverwerker opwaarts bijgesteld. Fugro viel ook in de smaak. De koers van de bodemonderzoeker steeg 2,7%.

