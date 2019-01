Koerssprong Galapagos op rode AEX

Rond 16.30 uur noteerde de AEX-index 0,6% lager op 489,3 punten. De Midkap deed wel goede zaken en spurtte 2,2% vooruit naar 675 punten. De koersenborden in Parijs (-1%), Frankfurt (-0,5%) en Londen (-0,4%) kleurden rood.

Volgens vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa) zijn beleggers vandaag afwachtend vanwege het handelsconflict tussen de VS en China, de Brexit en de tijdelijke sluiting van de federale overheid in de VS. „Het is positief dat Amerikaanse en Chinese vertegenwoordigers spreken over het handelsconflict. Maar er wordt op korte termijn geen doorbraak verwacht”, zegt Van de Groep.

Beleggers zijn eveneens in de ban van het Brexit-akkoord tussen Groot-Brittannië en de EU, waarover naar verwachting volgende week dinsdag wordt gestemd in het Britse Lagerhuis. Deze week wordt er al over gesproken in het parlement in Londen. Het is onduidelijk hoe het gaat aflopen met het Brexit-akkoord. „Het kan alle kanten op”, benadrukt Van de Groep.

In Azië zat de stemming er maandag goed in met dank aan het vuurwerk op de Amerikaanse beurzen die vrijdag 3,3% tot 4,3% omhoog gingen. De Nikkei-index in Japan boekte vanochtend een winst van 2,4%. Op Wall Street stond de Dow Jones-index vanmiddag 0,2% lager. Technologiebeurs Nasdaq koerste echter 0,3% in het groen.

In de AEX voerde Galapagos vandaag de winnaars aan met een koerssprong van 4,3%. Het biotechnologiebedrijf gaat een wereldwijde samenwerking aan met het Canadese Fibrocor Therapeutics. De bedrijven gaan samen aan de slag met een nieuw onderzoeksprogramma voor longfibrose. Biotechnologieaandelen hadden eveneens de wind in de zeilen dankzij de overname van Loxo Oncology door Eli Lilly voor $8 miljard. Daarvan profiteerde ook smallcapfonds Pharming (+9,5%).

Tankopslagconcern Vopak (+2,8%) lag er opgewekt bij dankzij de hogere olieprijs. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-0,8%) bleef daarentegen iets achter.

Uitzender Randstad (+1,9%) herstelde opnieuw van de koersdreun van vorige week na een adviesverlaging door zakenbank Credit Suisse. ASML dikte ook 1,9% aan. De chipmachinefabrikant komt op woensdag 23 januari met de jaarcijfers.

Heineken (-2,9%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Zakenbank Goldman Sachs schroefde haar aanbeveling voor de bierbrouwer terug van ’kopen’ naar ’verkopen’, inclusief een koersdoel van €73.

Verzekeraar ASR koerste 2,3% lager. Het beleggingsadvies voor het aandeel ASR ging omlaag van 'houden' naar ‘onderwogen' bij Kepler Cheuvreux. De vermogensbeheerder verlaagde het koersdoel van €34,60 naar €33,60.

Lampenfabrikant Signify keek tegen een verlies van 2% aan. Levensmiddelenconcern Unilever gleed 1,5% weg.

Verffabrikant AkzoNobel liet 1,8% liggen. Voormalig belager PPG kocht de Duitse autolakkenfabrikant Hemmelrath voor een onbekend bedrag.

In de Midkap had Adyen de koppositie met een koerssprong van 5,5%. Bank of America Merrill Lynch gaf een koopadvies voor de betalingsdienstverlener, inclusief een koersdoel van €624.

De chiptoeleveranciers Besi (+5,5%) en ASMI (+4,8%) herstelden krachtig nadat ze vorige week averij opliepen door de omzetwaarschuwing van technologiereus Apple.

