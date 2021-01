’Hou toch op over parttime-fulltime’

Premium Financieel

Column: Eenzame schaatstocht voorgoed verleden tijd

Toen het Journaal het vier dagen achtereen over de kans op sneeuw in de Limburgse heuvels had en er aan het eind van de week inderdaad wat was gevallen, togen grote groepen automobilisten naar Vaals en moesten verkeersregelaars eraan te pas komen om de massa’s in goede banen te leiden.