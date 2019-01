'Kleine overname voor Ahold Delhaize'

Ahold Delhaize maakte bekend via zijn Amerikaanse merk Stop & Shop de 32 King Kullen-winkels en de vijf Wild by Nature-filialen over te nemen. Die keten is actief op Long Island. De afronding van de overname van King Kullen Grocery staat voor het eerste kwartaal van dit jaar gepland. Ahold Delhaize heeft circa 2000 winkels in de VS.

De deal past volgens KBC in de eerder door Ahold Delhaize gepresenteerde strategie waarbij het zijn aanwezigheid in Noord-Amerika vergroot door zogeheten bolt-on acquisities. Het toevoegen van ,,sterke lokale merken" is daarbij een belangrijke sleutel tot succes, meent de bank.

Kenners van ING noemen de overname niet verrassend, aangezien Ahold Delhaize-topman Frans Muller al eerder aangaf dat de Amerikaanse markt gereed is voor consolidatie. De kenners van de bank wijzen op de grote concurrentie op de Amerikaanse markt. Zeker nu ook prijsvechters als Aldi en Lidl hebben aangegeven hun aanwezigheid in de VS te willen vergroten.

KBC handhaaft zijn koopadvies op Ahlod Delhaize met een koersdoel van 24 euro. ING hanteert ook een buy-advies met een koersdoel van 22 euro. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 09.35 uur 0,4 procent hoger op 22,43 euro.