Pensioendeal Tata stap naar fusie ThyssenKrupp

Tata Steel Europa en ThyssenKrupp voeren al enige tijd overleg over samenvoeging van de Europese staalactiviteiten. Het Duitse concern wilde alleen over een mogelijke fusie praten, indien de Britse pensioenkwestie financieel afgerond was.

Deze regeling vervangt de oude, luxere regerling. Eerder gingen de werknemers akkoord met lagere lonen en voorwaarden waarmee de werkgelegenheid verzekerd zou zijn.