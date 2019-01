Bank of America verhoogt advies Adyen

De kenners hebben hun verwachtingen voor de ebtida in de komende jaren ook opgeschroefd. In heel 2019 groeit dit resultaat waarschijnlijk met 38 procent naar 210 miljoen euro, gedreven door een omzetgroei van zo'n 33 procent en hogere marges.

Adyen was maandag in de vroege handel de sterkste stijger in de MidKap. Rond 9.45 uur noteerde het aandeel 5,3 procent hoger op 525,50 euro.