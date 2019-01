'BP wil af van belang in gasproject Noordzee'

Londen - Het Britse olie- en gasconcern BP overweegt zijn belang te verkopen in een gezamenlijk Noordzee-project met Shell en ExxonMobil. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Britten willen naar verluidt niet zoveel geld in het project Shearwater stoppen als Shell, dat vorige maand juist een fikse investering in de boorplatforms goedkeurde.