’Zo wordt ’t onbetaalbaar voor gewone man’ Vliegvakantie met nachtslot duurder

Door Yteke de Jong en Koen Nederhof

Als het aan de top van luchthaven Schiphol ligt komt er een slot op de nachtelijke vluchten Ⓒ ANP/HH

Schiphol - Het plan van Schiphol om de luchthaven ’s nachts te sluiten, zal zorgen voor duurdere vakanties. Maar vakantievliegers zijn het er niet over eens of dit een goede prijs is voor meer draagvlak voor de overlast van de luchthaven.