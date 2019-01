Aldi scoort goed met Britse kerstverkopen

In vergelijking met een jaar eerder werd in december vorig jaar 10% meer omzet geboekt geholpen door premium-verkopen voorafgaand aan de kerstdagen, zo meldt The Financial Times.

De topman bij de Britse Aldi benadrukte dat er tijdens het kerstseizoen meer dan 17 miljoen wijnflessen en andere drinkwaar zijn verkocht.

Net als in Nederland wint Aldi in het Verenigd Koninkrijk steeds meer terrein op traditionele supermarktbedrijven.