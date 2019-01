Britse Aston Martin heeft schuilplaats in Duitsland

De topman van Aston Martin, Andy Palmer, benadrukte dat al naar gelang de Brexit-uitkomsten de voorraad auto’s in Duitsland snel kan wordt vergroot in de komende weken.

Hij riep verder op dat de Europese en de Britse politieke kopstukken snel een einde moeten maken aan de onzekerheid rond de Brexit.

In het Verenigd Koninkrijk zal later deze maand meer duidelijkheid komen of in het Britse parlement het licht op groen zal komen staan voor het huidige brexit-voorstel.