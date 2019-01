Column: Beleg selectief in opkomende markten

Veranderend consumentengedrag

Als we kijken naar aandelen zien we wereldwijd het koopgedrag van consumenten veranderen. Zij geven meer geld uit aan ervaringen en minder aan tastbare producten. Dit gebeurde de afgelopen vijf jaar in de VS, het VK en Duitsland en zien we nu in opkomende markten als India en Colombia. Dit heeft een groot effect op ondernemingen in de consumentensector.

De consumentengoederenbedrijven worden daarnaast steeds verder uitgedaagd door digitale media waardoor bedrijven moeten innoveren en concurreren op prijs. Dit heeft invloed op marges en vergroot het belang van een doordachte aandelen- en kredietselectie.

Bij de obligaties in opkomende markten waren de verschillen in rendement tot voor kort vrij beperkt vanwege de enorme hoeveelheid aan beschikbaar kapitaal op de wereldwijde markten. Nu centrale banken hun stimuleringsmaatregelen afbouwen, komt er weer meer oog voor de fundamenten. Hierdoor wordt selectie weer een belangrijk onderdeel van de beleggingsstrategie.

Duurzaamheid als selectiefactor

Een steeds belangrijkere factor voor de strategie is duurzaamheid (ESG), ook als het gaat om beleggen in opkomende landen. Een mooi voorbeeld hiervoor is een recente studie van ons team voor opkomende landen in China waar de vervuiling van water een groot probleem is. Een bedrijf waar we naar keken dat (fris)dranken maakt, en dus veel water nodig heeft, ligt in een gebied met zowel een tekort aan water als zeer vervuild water. Hierdoor hebben we de waardering voor dit bedrijf fors aangepast.

Op de lange termijn bieden aandelen en obligaties van opkomende markten betere rendementsvooruitzichten dan van ontwikkelde markten, maar een goede selectie en ESG-integratie is wel van cruciaal belang.

Robert Almeida is beleggingsstrateeg van MFS