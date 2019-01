‘Laagterecord aan Britten achter Brexit-deal May’

Slechts 18% van de Britse bevolking, een nieuw diepterecord, meent dat May op de goede weg is met de brexit-deal, zo komt naar voren uit een poll onder 2000 volwassenen die sinds het brexit-referendum in 2016 maandelijks wordt uitgevoerd.

Bijna 60% van de deelnemers liet weten geen vertrouwen te hebben in de aanpak van de Brexit door May, terwijl 21% aangaf geen mening te hebben over het voorstel om Britse uittreding te regelen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft eerder al aangekondigd om eind maart van dit jaar uit de Europese Unie te gaan stappen. Later deze maand zal er in het parlement een stemming komen over de Brexit-deal.