Rustige opening op Wall Street

Een Amerikaanse delegatie voert maandag en dinsdag in China nieuw overleg over de in december gemaakte afspraken tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping. De twee leiders spraken op de G20-top in Argentinië af om negentig dagen geen nieuwe importheffingen op te leggen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken. De delegaties voeren in Peking naar verluidt overleg over intellectueel eigendom, importheffingen, landbouw en de industrie.

Verder blijft de aanhoudende shutdown van de Amerikaanse overheid de gemoederen bezighouden. Breekpunt blijft de bouw van de muur op de grens met Mexico. De Democraten, die nu de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, voelen er niets voor zoveel geld te spenderen aan Trumps verkiezingsbelofte. Door de shutdown is de publicatie van cijfers over de fabrieksorders uitgesteld.

Mogelijke sluiting

Qua bedrijven weet onder meer supermarktketen Kroger de aandacht op zich gericht. Het bedrijf werkt samen met techconcern Microsoft aan de nodige innovaties in de supermarktsector. Kroger wil onder meer de concurrentie aangaan met webwinkelreus Amazon.

De financieel geplaagde winkelketen Sears bereidt zich naar verluidt voor op een mogelijke sluiting, voor het geval een ultieme poging om Sears te redden mislukt. Daarbij zou ook rekening worden gehouden met het opheffen van het bedrijf.

Gesprekken gepland

Eli Lilly deed een bod op biotechbedrijf Loxo Oncology van circa 8 miljard dollar. Het bod van van 232 dollar per aandeel ligt 68 procent boven de slotkoers van het oncologiebedrijf van vrijdag.

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines zou aan het langste eind kunnen trekken bij de biedingsstrijd om Alitalia, zo meldden Italiaans media. Gesprekken tussen de partijen staan naar verluidt binnenkort gepland. Vermogensbeheerder Apollo Global Management zou verder een bod overwegen op GE Capital Aviation Services, de vliegtuigleasetak van General Electric (GE).

Activistische investeerder

Ook is er aandacht voor discountketen Dollar Tree. De activistische investeerder Starboard Value, die een belang nam in de keten, stuurt aan op een opsplitsing van het bedrijf en prijsverhogingen.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag met een plus van 3,3 procent op 23.433,16 punten. De brede S&P 500 won 3,4 procent tot 2531,94 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 4,3 procent bij op 6738,86 punten.