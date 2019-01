Tegenvaller oliereus Exxon in klimaatzaak

Tegen Exxon zijn verschillende strafrechtelijke onderzoeken ingesteld, omdat autoriteiten vermoeden dat het bedrijf decennialang zou hebben gelogen over de impact van klimaatverandering. Het concern zou onder meer hebben toegedekt dat klimaatverandering de bedrijfsresultaten kan raken. Dat terwijl wetenschappers van Exxon al in de jaren zeventig zouden hebben geweten dat de verbranding van fossiele brandstoffen invloed heeft op het klimaat.

Naast Massachusetts heeft ook justitie in New York Exxon in het vizier. Het concern zelf beweert overigens investeerders altijd op de hoogte te hebben gehouden over de zakelijke risico's van klimaatverandering.