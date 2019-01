Topman Shell: herstel vertrouwen wordt lastig

Het Brits-Nederlandse bedrijf ligt de laatste jaren flink onder vuur. Activisten hekelen niet alleen de bijdrage van fossiele brandstoffen aan klimaatverandering, maar ook de rol van Shells activiteiten bij vervuiling in Nigeria en aardbevingen in Groningen. Daar kwam vorig jaar de controverse over de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting bij, die volgens critici puur voor grote multinationals als Shell was bedoeld.

,,Sommige mensen zetten het bedrijf onder druk met wat wij dan weer te simpele argumenten vinden'', zo verklaart Van Beurden de kritiek. ,,We slagen er niet altijd in een waardevolle dialoog met de samenleving aan te gaan en dat baart me zorgen.''

Naast praten is het volgens Van Beurden ook zaak de daad bij het woord te voegen. Zo moet Shell ,,de eigen zaken op orde hebben'', dus geen nieuwe problemen voor mens of milieu veroorzaken. Daarnaast moet de olie- en gasreus met oplossingen komen voor problemen in de Nigerdelta of in Groningen en energieproducten leveren die de maatschappij verlangt.