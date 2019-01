Kwart miljoen voor gewipte zorgbestuurder

Zo’n hoge vergoeding is niet in strijd met de balkenendenorm van €179.000, heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bepaald.

De vrouw was bestuurder bij een organisatie van samenwerkende huisartsenposten rondom Tilburg en Waalwijk. De raad van toezicht van die koepel koos in een conflict tussen haar en de voorzitter van de raad van toezicht de kant van haar eigen voorzitter, en besloot de directeur te ontslaan.

Beklag

Maar dat conflict wás er helemaal niet, blijkt uit de uitspraak van het gerechtshof. De directeur wilde wel haar beklag doen over de rvt-voorzitter, en de manier waarop dat gebeurde „verdient wellicht niet de schoonheidsprijs”, aldus het Bossche hof, maar haar daarom ontslaan was „onzorgvuldig en onbetrouwbaar”.

Het handelen van de raad van toezicht was bij de rechtbank in Eindhoven al goed voor een ontslagvergoeding van €140.000, maar in hoger beroep komt daar dus nog een schepje bovenop. De gewipte directeur staat niet alleen vanwege haar leeftijd (54) bij elke sollicitatie op achterstand, aldus het hof, maar ook omdat ze telkens moet uitleggen wat er bij haar vorige werkgever is voorgevallen.

Wetgeving

Niet alleen krijgt de vrouw €170.000 aan billijke vergoeding, een soort straf voor haar ex-werkgever wegens ernstig verwijtbaar handelen, ook moet de huisartsenpostenkoepel ruim €80.000 transitievergoeding betalen. Dat schrijft de arbeidswetgeving nou eenmaal voor, redeneert het hof, en bij vergoedingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften geldt de balkenendenorm niet.

De ontslagen directeur zelf vond overigens dat ze recht had op een slordige €650.000.