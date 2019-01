President Wereldbank stapt vervroegd op

Kim werd in 2012 benoemd als twaalfde president van de Wereldbank. De Amerikaanse arts van Zuid-Koreaanse afkomst volgde destijds Robert Zoelick op. Kim was de eerste president van de organisatie die geen achtergrond in de politiek of de financiële wereld had.

Kim gaat na zijn aftreden aan de slag voor een organisatie die investeert in infrastructuur in ontwikkelingslanden. Verdere details daarover maakt hij pas later bekend.

De Wereldbank, met hoofdkwartier in Washington, werd in 1944 opgericht, tegelijk met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een van de eerste taken van de organisatie was het bevorderen van de wederopbouw in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig probeert de Wereldbank wereldwijd mensen uit de armoede te tillen, door het verstrekken van kredieten en expertise.