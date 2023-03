Goed nieuws eigenaren sjoemeldiesels: hebben recht op schadevergoeding

De uitspraak is een opsteker voor verschillende claimclubs die namens miljoenen gedupeerde autobezitters collectieve procedures zijn opgestart. In december 2020 bepaalde het Europees Hof al dat het gebruik van testherkenningssoftware verboden is. Die software beperkt de effectiviteit van emissiereinigingssystemen als de auto gewoon op de weg buiten de testomgeving wordt gebruikt. Juli vorig jaar voegde het Europees Hof daaraan toe dat manipulatie-instrumenten die de uitstootbeheerssystemen van dieselauto’s geheel of gedeeltelijk uitschakelen, in strijd zijn met de wet.

Met de uitspraak van dinsdag wordt er ook een schadevergoeding aan deze overtredingen toegevoegd. Autofabrikanten zijn volgens de Europese wet verplicht om aan kopers van een voertuig een zogeheten certificaat van overeenstemming af te geven, die kopers de garantie verschaft dat de auto aan alle regels voldoet. Dit certificaat is ook een bescherming van kopers tegen fabrikanten die de verplichtingen niet nakomen, stelt het Europese Hof, en overtreding van de Europese wetgeving geeft kopers daarom recht op schadevergoeding van de autobouwer.

Miljoenen Nederlandse gedupeerden

„Een uitspraak van ongekend belang, want alleen in Nederland gaat het om miljoenen gedupeeerden”, reageert Guido van Woerkom, voormalig ANWB-directeur en voorzitter van Stichting Car Claim die al procedures is gestart tegen de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Mercedes-Benz, Renault, Dacia, Peugeot, Citroën, DS en Opel. „De uitspraak van vandaag is duidelijk. Autofabrikanten die de Europese wetgeving overtreden, kunnen hiervoor door gedupeerde kopers rechtstreeks tot de orde worden geroepen. Blijkt dit niet het geval, dan kunnen zij rechtstreeks bij de fabrikant terecht voor de vergoeding van hun schade.”

De claimstichting voert voor de groep gedupeerden verschillende collectieve procedures om compensatie af te dwingen, maar Van Woerkom roept autobouwers op om zelfstandig over de brug te komen richting eigenaren en voormalig eigenaren van sjoemeldiesels. „Het zou de fabrikanten sieren deze nodeloze juridische strijd eindelijk te staken en daadwerkelijk schoon schip te maken door hen tegemoet te komen.”