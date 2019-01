Consumentenprijzen 1,7 procent hoger in 2018

De grotere stijging van de consumentenprijzen is nu vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van elektriciteit en gas. Ook producten voor persoonlijke verzorging waren duurder. De prijsstijging van voeding was daarentegen minder groot en dat drukte de stijging van de consumentenprijzen.

Consumentengoederen en -diensten in december waren net als in november 2 procent duurder dan een jaar eerder, aldus het CBS. De consumentenprijsindex is een belangrijke indicator van inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft de prijsontwikkeling weer van een pakket goederen en diensten, zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder, want bijvoorbeeld ook industriële producten, aandelen en grondstoffen veranderen van prijs.