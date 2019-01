Horecazaken zetten nu zelfs robots in

Naast nieuwe wensen van consumenten op het gebied van gezond, vegetarisch en duurzaam eten, eisen klanten ook meer gemak. Zo verwachten klanten vaak dat je ook online kunt bestellen bij eetgelegenheden. Investeringen in digitalisering en nieuwe menu's zijn gemakkelijker voor grotere zaken.

In de branche zullen komend jaar daarom veel overnames plaatsvinden, verwachten sectorkenners van ABN AMRO. Vorig jaar vestigden Nederlandse eetgelegenheden al een record van 135 overnames en fusies, en ook voor 2019 zal het aantal samensmeltingen bovengemiddeld hoog zijn. Ketens met meer dan zeven vestigingen groeien daarbij sneller dan autonome branchegenoten.

Uitbreiding is niet alleen nuttig om genoeg klandizie te trekken. Grotere bedrijven hebben ook meer mogelijkheden om te investeren in opleidingen en bonussen voor personeel, en dat is in de horeca geen overbodige luxe. Het verloop van werknemers is groot, mede door de onregelmatige en lange werkdagen en twijfelachtige carrièreperspectieven. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het lastig nieuwe medewerkers te vinden. Ruim een derde van alle horecazaken stelde vorig jaar belemmerd te worden door personeelstekorten, tegenover 13 procent in 2016.

Om de krapte het hoofd te bieden, kunnen horecaondernemers ook meer inzetten op automatisering. Zo kunnen bestel-tablets soelaas bieden, maar er zijn ook horecazaken die experimenteren met robots in de keuken. Ook voor dit soort investeringen is schaalgrootte van belang.