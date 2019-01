Transactiewaarde Euronext licht lager

Amsterdam - De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext was in december 0,9 procent lager in vergelijking met een jaar eerder. In doorsnee werd er voor ruim 7,9 miljard euro per dag gehandeld op de beurzen die worden gerund door het bedrijf. Ten opzichte van november nam het handelsvolume met 5,7 procent toe, meldt de beursexploitant.