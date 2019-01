Voorgedragen Fed-bestuurder haakt af

De benoeming van Trump-kandidaten voor allerlei overheidsposities gaat moeizaam in de zeer gepolariseerde Amerikaanse politiek. Behalve Liang had Trump ook Marvin Goodfriend genomineerd. Zijn voordracht stamt uit november 2017. Na een hoorzitting in januari vorig jaar door de bankencommissie van de senaat, stemde dat orgaan nipt in met zijn nominatie. Een stemming in de volledige senaat, die ook nodig is voordat de voordracht definitief is goedgekeurd, heeft tot nu toe echter niet plaatsgevonden.

Volgens bronnen is Liang niet onder druk gezet door het Witte Huis. Trump heeft al geruime tijd kritiek op het rentebeleid van de Fed en kan nu iemand nomineren wiens ideeën beter overeenkomen met de zijne.