'Kleine openingswinst voor Damrak'

Op het Damrak staat Shell in het nieuws. Het maatschappelijk vertrouwen in het olie- en gasconcern is volgens topman Ben van Beurden de afgelopen jaren afgenomen. Hij wijt het wantrouwen onder meer aan ,,te simpele argumenten'' en een gebrek aan dialoog met de maatschappij. Het vertrouwen herstellen wordt echter lastig, zo voorspelt de topman in een interview op de website van het bedrijf.

Baggeraar Boskalis kondigde aan een contract te hebben getekend in het Midden-Oosten. Het contract heeft een looptijd van drie jaar een basiswaarde van 40 miljoen dollar.

Overname

Aan het overnamefront liet de topman van de Franse telecomreus Orange weten niet het voortouw te nemen in een consolidatieslag in de Franse telecomwereld. Het bedrijf heeft geen plannen om een concurrent over te nemen. Orange is marktleider in Frankrijk waar ook Altice Europe-dochter SFR, Bouygues Telecom en Free Mobile actief zijn met een eigen netwerk.

In Parijs gaat de aandacht ook uit naar Renault. De gevallen topman Carlos Ghosn van de alliantie tussen de autobouwers Renault, Nissan en Mitsubishi heeft in de rechtbank in Tokio gezegd dat hij valselijk is beschuldigd en opgesloten. Ghosn, die nog altijd topman is van Renault, sprak voor het eerst in het openbaar sinds hij op 19 november werd gearresteerd op verdenking van financieel wangedrag.

Samsung

In Zuid-Korea kwam Samsung met kwartaalcijfers. Het technologieconcern zag de winst in het vierde kwartaal flink dalen. Het concern waarschuwde eerder al voor tegenvallende prestaties bij zijn belangrijke chipdivisie, onder meer door een zwakkere vraag in China. Eerder dit jaar waarschuwde de Amerikaanse concurrent Apple ook al voor een tegenvallende Chinese vraag.

De Europese beurzen deden maandag een stapje terug. De AEX-index eindigde 0,1 procent lager op 491,75 punten. De MidKap was een positieve uitschieter met een winst van 2,4 procent tot 676,35 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent.

Verenigde Staten

Wall Street zette de opmars voort. De Dow-Jonesindex klom 0,4 procent tot 23.531,35 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent en de technologiebeurs Nasdaq won 1,3 procent.

De euro was 1,1436 dollar waard, tegen 1,1466 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 48,57 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer en werd verhandeld voor 57,38 dollar per vat.