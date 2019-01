Column: Een bearmarket rally?

Waar december gewoonlijk een van de beste beursmaanden van het jaar is, liep het dit keer uit op een debacle. Het venijn zat ‘m in de staart. Het resulteerde in de slechtste decembermaand sinds 1931. Een miraculeuze draai op tweede kerstdag fungeerde als een reddende engel voor de op-één-na-langste bullmarket ooit. De daling bleef steken op een verlies van 19,8 procent. Daarna begonnen de koersen weer te stijgen. Er is echter meer. De rente op tienjaars staatsleningen in de Verenigde Staten zakte van 3,23 naar 2,63 procent. De goudprijs is sinds de bodem van augustus met 10 procent gestegen. Beleggers zoeken met andere woorden een veilig heenkomen.

Hoge winstmarges

Twaalf maanden geleden begonnen de markten vol optimisme en ondersteund door een van de grootste belastingverlagingen ooit aan het nieuwe beursjaar. Wie kon voorzien dat het jaar zo zou eindigen? Vaak wordt er gewezen naar de usual suspects: Trump, de handelsoorlog, de Brexit en Italiaanse begrotingsperikelen. Natuurlijk, deze factoren dragen niet bij aan de rust op de markten. Maar ook steeds meer indicatoren hinten op een afnemende economische groei. Beleggers twijfelen mede daarom steeds meer aan de houdbaarheid van de historisch hoge winstmarges van het bedrijfsleven. De afgelopen decennia is het aandeel van de winst dat bestemd is voor aandeelhouders steeds verder toegenomen ten koste van het aandeel voor de werknemers. Dat laatste lijkt een belangrijke verklaring voor de opmars van het populisme overal in de wereld.

Peak earnings

Beleggers maken zich zorgen om peak earnings. Het besef dringt door dat de bedrijfswinsten hun natuurlijke hoogtepunt hebben bereikt en vanaf hier eigenlijk alleen maar minder kunnen worden. Wanneer men verwacht dat de winsten zullen afnemen zakken de koersen. De omzetwaarschuwing van Apple is een bewijs dat de diamanten van de bullmarket hun glans verliezen. De tijden veranderen. Wie volgt?

Maar niet alleen de groei en de winsten nemen af. De centrale banken hebben na jaren van overvloedige liquiditeiten besloten om de geldkraan een beetje dicht te draaien. Na jaren van verruiming (QE) volgt dan uiteindelijk verkrapping (QT). De liquiditeit neemt daardoor af, juist op het moment dat de groei vertraagt. Het is een niet geheel onlogische verklaring voor het slechte beurssentiment.

Somberheid

Na een kwartaal vol koersverliezen hebben beleggers er aan het begin van het nieuwe jaar weinig vertrouwen in. Het lijkt het spiegelbeeld van een jaar geleden. Als gevolg daarvan zijn de verwachtingen eveneens lager geworden. Zo stelden analisten in de Verenigde Staten hun winstverwachting voor de bedrijven uit de S&P 500 naar beneden bij. Waar drie maanden geleden nog een winstgroei van 16,6 procent werd verwacht, is dat inmiddels bijgesteld naar 12,4 procent. Per saldo komt het neer op een kwart minder winstgroei.

Alleen maar ellende?

Tussen alle doom and gloom is er ook nog wel een positieve noot te ontdekken. Aandelen zijn als gevolg van deze daling op de beurs veel goedkoper geworden. Op basis van de huidige taxaties is de gemiddelde koerswinstverhouding van bedrijven uit de S&P 500 gezakt naar 14,2. Dat is 14 procent beneden het gemiddelde over de laatste vijf jaar (16,4). Voor de bedrijven uit de AEX wordt twaalf keer de winst betaald. Het dividendrendement bedraagt 3,8 procent. Bovendien staat er na alle verkopen inmiddels veel geld aan de zijlijn. Dat geld zal vroeg of laat de weg naar de beurs weer weten te vinden.

De stemming is erg somber. Dat betekent dat een sprankje goed nieuws het sentiment kan doen omslaan. Een rally lijkt in de maak. Een bearmarket rally? Uit de historie blijkt dat die behoorlijk heftig kunnen zijn. De grootste en meest felle stijgingen vonden plaats in een bearmarket. Of zijn we met z'n allen veel te somber en is de bull nog niet dood en zijn de tijden minder anders dan het lijkt?

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer.