Wenen lokt Curetis-dochter Ares

Ⓒ Kevin Elshout

Amsterdam - Dochterbedrijf Ares van biotechnoloog Curetis heeft geld gekregen van het Vienna Business Agency voor de ontwikkeling van een prototype van een systeem voor de snelle diagnose van pathogenen en antibioticaresistentie bij patiënten met zware infecties. Met dat project is in totaal 1,3 miljoen euro gemoeid. Het Weense overheidsorgaan stak al eerder geld in Ares.