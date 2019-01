Belegger rekent op handelsdeal en koopt in

Om 16 uur stond de AEX 0,9% hoger op 495,9 punten. De AMX steeg 1,6% naar 687,3 punten.

Het vertrouwen onder consumenten in de eurozone zakte, voor de twaalfde maand op rij.

De Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen 1,4% respectievelijk 1,7%, de FTSE dikte met 1,1% aan.

Ook Wall Street ging direct met winst van start. De Dow startte met 260 punten winst.

Handelsdeal cruciaal

Volgens Dow Jones zijn onderhandelaren van China en de VS elkaar aan het naderen.

Hoofdeconoom Steen Jacobs van Saxo Bank rekent op een bescheiden deal. „China en de VS hebben iets nodig, dus we krijgen iets. Maar net als de andere deals van Trump is deze het papier waarop het wordt afgedrukt niet waard.”

Een tegenvallend cijfer over de Duitse industrie verontrustte beleggers niet. De euro steeg 0,3% tegen de dollar.

„Dit industriecijfer is wel de volgende indicatie dat het niet goed gaat met Duitsland, toch de motor van de Europese economie”, duidt Bart Hordijk van valutahandelaar Monex Europa de trend.

,,Beurzen stijgen omdat beleggers in de VS toch wel heel erg negatief waren als je naar het sentiment keek. Sinds 2016 hebben we dat niet meer zo gezien”, aldus beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING Investment Office).

„De omzetwaarschuwing van Apple hielp niet. Op basis van de huidige macrocijfers zie je zeker wel een vertraging. Maar toch blijkt dat de Amerikaanse arbeidsmarkt er best goed voor staat”, zo verklaart hij de opmars.

Zelfs als de handelsbesprekingen positief eindigen, betekent het niet dat volatiliteit verdwijnt. „Er is wel degelijk een daling van winstverwachtingen waarneembaar. Maar afgezet tegen dalende rentes blijven aandelen toch interessant.”

Brexit-rumoer helpt

Het Britse pond veerde op tegen de dollar. Er is optimisme over een Britse toezeggingen voor Europese handel via de Ierse grens. Hordijk: „Beleggers worstelen desondanks met de vraag wanneer de groei van de eurozone omlaag gaat. Het derde kwartaal was slecht. Cijfers van Italië, Frankrijk en het Verenigde Koninkrijk, de drie grote economieën van de eurozone, tonen beperkte groei.”

De yield op een nieuwe vijfjarige Nederlandse staatsobligatie daalde naar het niveau van september 2016 toen er €1,55 miljard werd opgehaald. Gemikt werd op maximaal €1,75 miljard. De tienjaars staatsobligatie noteert 0,373%, de Duitse bund 0,227%.

Binnen de AEX stond vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield met een winst van 3,8% bovenaan. Biotechnologiebedrijf Galapagos klom 3,3%. Overnamespeculaties laaiden verder op door recente biedingen op branchegenoten.

Uitzendorganisatie Randstad klom 3,3%, hoewel de nieuwe directeur van Adecco Nederland zich in De Telegraaf vrij somber uitliet. Een koopadvies van UBS voor de Zwitserse branchegenoot woog zwaarder voor beleggers.

Verlichtingsbedrijf Signify zakte 6%, na door Bank of America van de kooplijst te zijn gehaald.

Voedingsmiddelengigant Unilever verloor 0,7%, de zwaargewicht werd door UBS van ’kopen’ op ’houden’ gezet, het koersdoel gaat van €51 naar €49.

Telecom- en kabelbedrijf Altice Europe verloor 0,3%. De topman van concurrent Orange meldde in Frankrijk niet uit te zijn op een overname.

Chipmachinefabrikant ASML leverde eerst 1,1% in maar steeg tot 0,3%, in reactie op de tegenvallende chipverkopen van Samsung in het afgelopen kwartaal.

KPN daalde met 2%. JPMorgan Cazenove verlaagde het koersdoel voor het telecombedrijf dat dit jaar 6500 huishoudends per week op glasvezel .

Royal Dutch Shell steeg 0,5%. Het investeert tot 2020 tot $2 miljard in nieuwe energievormen, aldus topman Ben van Beurden in een interview op zijn bedrijfspagina. Brentolie steeg met 1,7%.

Bij de middelgrote bedrijven belandde PostNL met een plus van 3,2% bovenaan. Ondanks de tegenvaller bij Samsung won de toeleverancier aan de chipsector Besi 0,2%. TomTom bleef met een verlies van 0,9% achter.

De in de AScX opgenomen toeleverancier aan apothekers Fagron won 3%. Degroof Petercam is positiever geworden over de Amerikaanse activiteiten en verhoogde het koersdoel naar €19.

Pharming leverde met een min van 5,5% bijna de helft van de winst van maandag in. Toen profiteerde het biotechnologiebedrijf van overnamespeculatie.

Vastgoedfonds Wereldhave ging met Unibail Rodamco mee met 1,9% winst, WDP steeg 0,7%.

Op de lokale markt steeg Ajax nog eens 1% en bereikte daarmee het hoogste niveau ooit.

