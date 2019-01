Beurs: Hoop op handelsdeal helpt AEX

Om tien uur stond de AEX 0,5% hoger op 494,3 punten. De AMX steeg 0,8% naar 681,7 punten.

Elders in Europa stonden de beursgraadmeters ook duidelijk hoger. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen 0,6% respectievelijk 0,7%.

In Azië blonk de Japanse Nikkei-index uit met een 0,8% hoger slot. De overige beursindices in de regio kwamen nauwelijks in beweging. Beleggers lieten zich niet afschrikken door een tegenvallend bericht van Samsung.

De indexfutures wezen op openingswinsten van circa 0,5% voor de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

De maandag begonnen onderhandelingen tussen China en de VS hielden beleggers in hun greep. Ze hopen dat de landen nader tot elkaar komen en de invoering van de extra importheffingen door de VS opnieuw wordt uitgesteld. Hoofdeconoom Steen Jacobs van Saxo Bank rekent op een bescheiden deal. „China en de VS hebben iets nodig, dus we krijgen iets. Maar net als de andere deals van Trump is deze het papier van het contract niet waard.”

Een tegenvallend cijfer over de Duitse industrie verontrustte beleggers niet.

Binnen de AEX belandde vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield met een winst van 2,3% bovenaan.

Uitzendorganisatie Randstad klom 1,7%, hoewel de nieuwe directeur van Adecco Nederland zich in De Telegraaf vrij somber uitliet.

Telecom- en kabelbedrijf Altice Europe steeg 1,2%. De topman van concurrent Orange meldde in Frankrijk niet uit te zijn op een overname.

Verlichtingsbedrijf Signify zakte 6%, na door Bank of America van de kooplijst te zijn gehaald. Voedingsmiddelengigant Unilever volgde met een terugval van 0,4%.

Chipmachinefabrikant ASML leverde slechts 0,2% in, ondanks de tegenvallende chipverkopen van Samsung in het afgelopen kwartaal.

Bij de middelgrote bedrijven belandde PostNL met een plus van 2,5% bovenaan. Ondanks de tegenvaller bij Samsung won de toeleverancier aan de chipsector Besi 0,7%. TomTom bleef met een verlies van 0,9% achter.

Op de lokale markt steeg Ajax nog eens 1% en bereikte daarmee het hoogste niveau ooit.

