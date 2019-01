'Groei blijft ongrijpbaar voor Signify'

Volgens de marktvorsers is het simpelweg het verhogen van de marge niet genoeg om de resultaten echt op te krikken. De realiteit is dat groei voor het verlichtingsbedrijf ,,ongrijpbaar'' blijft, stellen ze. In de Verenigde Staten en Europa zouden de marktomstandigheden daarnaast zijn verslechterd, waardoor de vooruitzichten voor de korte termijn hier niet heel rooskleurig zijn.

Dinsdag was Signify verreweg de grootste daler in de AEX. Rond 9.20 uur noteerde het aandeel 7,9 procent lager 18,98 euro. Siginify heeft in 2018 al ongeveer een derde van zijn waarde verloren.