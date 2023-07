Schade natuurrampen ontvlamt tot $110 miljard

De verwoestende en dodelijke aardbevingen in Turkije en Syrië eerder dit jaar zorgden voor 40 miljard dollar aan schade, aldus het rapport van Munich Re.

Door de aardbevingen in Turkije en Syrië werd enorme schade aangericht aan gebouwen en infrastructuur zoals wegen en bruggen. Ook kwamen volgens Munich Re ongeveer 58.000 mensen om. Het overgrote deel van de schade werd veroorzaakt in Turkije.

Dat hoge dodental zorgde er ook voor dat het aantal doden als gevolg van natuurrampen steeg naar het hoogste niveau sinds 2010. Wereldwijd ging het om circa 62.000 mensen die om het leven kwamen door natuurgeweld, aldus het bedrijf uit München.

Extremere schades

Ook andere natuurrampen waren erg kostbaar zoals overstromingen, extreme onweersbuien en tornado's in de Verenigde Staten. Daar was een schadebedrag van in totaal 42 miljard dollar mee gemoeid. Ook de overstromingen in het noorden van Italië in mei zorgden voor grote schade.

Munich Re zegt dat van het totale schadebedrag van 110 miljard dollar 43 miljard dollar is verzekerd. De onderzoekers zeggen dat klimaatverandering een steeds grotere rol speelt bijvoorbeeld door extreme hitte, droogte en bosbranden.