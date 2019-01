'Sligro-winkel Antwerpen mogelijk illegaal'

Veghel - De vestiging van groothandelsbedrijf Sligro in Antwerpen is mogelijk illegaal, schrijft de Belgische krant De Standaard. Een advies van de stedenbouwkundig ambtenaar aan de provincie is negatief. De Sligro-vestiging is te groot voor het gebied waar die gevestigd is. Bovendien is er sprake van 'detailhandel', waar dat niet toegestaan is, stelt de ambtenaar. De oorspronkelijke vergunningsaanvraag was voor een distributiecentrum.