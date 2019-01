Oproep: Van plan dit jaar een huis te kopen?

Voor een verhaal in De Telegraaf, en waarschijnlijk meerdere vervolgverhalen, ben ik op zoek naar verschillende huizenkopers die af en toe iets willen vertellen over hun zoektocht.

Ik ben zowel op zoek naar starters, als naar doorgroeiers of juist mensen die weer kleiner willen gaan wonen. Alleenstaanden, stellen of gezinnen. Naar die mensen die ondanks de stijgende huizenprijzen in 2019 hun handtekening onder een koopcontract willen zetten.

Dus ben jij op zoek naar een koophuis en wil je daar iets over vertellen? En mogen wij je ook fotograferen? Mail kort je verhaal en contactgegevens naar marlou.visser@telegraaf.nl