Verkoop binaire opties blijft verboden

Binaire opties zijn erg risicovol en het zou zelfs onmogelijk zijn om hiermee op de lange termijn winst te maken. Aanbieders van de contracten betalen een vast percentage van de inleg uit als de belegger een goede voorspelling doet over het stijgen of dalen van een onderliggende waarde, zoals bijvoorbeeld een valutakoers of aandeel. Heeft diegene het fout, dan verliest hij of zij de hele inleg.

De ESMA houdt tevens vast aan een verkoopbeperking voor zogeheten contracts for differences (CFD's). Daarvoor gelden speciale Europese limieten voor het hefboomeffect; het vergroten van de investering met geleend geld voor hogere opbrengsten.

In Nederland onderzoekt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog of er ook aanvullende nationale maatregelen nodig zijn voor binaire opties en CFD’s. In tegenstelling tot maatregelen van de ESMA kunnen maatregelen van de AFM voor onbepaalde tijd gelden.