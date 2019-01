'Snel duidelijkheid over Sligro Antwerpen'

Amsterdam - Er komt snel duidelijkheid over de vergunningsproblemen van de Sligro in Antwerpen. Dat schrijven analisten van KBC Securities naar aanleiding van een artikel in De Standaard. De tegenwind met vergunningen betreft weliswaar een winkel, maar kan volgens de marktvorsers gevolgen hebben voor de geplande uitbreiding van Sligro in België.