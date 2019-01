Moet ik loon vuurwerkslachtoffer doorbetalen?

Helaas, het loon van deze man zal wel moeten worden doorbetaald tijdens zijn afwezigheid als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid. Hoofdregel is dat een zieke (arbeidsongeschikte) werknemer recht heeft op loondoorbetaling. De oorzaak van de ziekte of arbeidsongeschiktheid speelt daarbij slechts een ondergeschikte rol: alleen als sprake is van opzettelijk veroorzaakte arbeidsongeschiktheid hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. Maar van opzet is niet zomaar sprake. De opzet moet namelijk gericht zijn op de ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat de werknemer de bedoeling moet hebben gehad om bij het afsteken van het vuurwerk zijn hand en zijn ogen te beschadigen, zodat hij daardoor niet zou kunnen werken. Dat is niet erg waarschijnlijk. Bovendien is het aan de werkgever om de opzet aan te tonen. Dat is bijkans onmogelijk.

