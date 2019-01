Evenwichtige samenwerking

In december 2015 kwam de eerste collectie online. Sernur werkte er destijds nog naast. Hatice heeft zich wel vanaf het begin fulltime op het label gericht. „Ik was net klaar met mijn studie rechten”, vertelt ze. „Met het label wilde ik een statement maken tegen de fast fashion industry.”

Online

Inmiddels werken de zussen allebei fulltime bij het bedrijf. „Ik ben verantwoordelijk voor alles offline en Hatice voor online”, vertelt Sernur. „Hatice is een stuk jonger dan ik en begrijpt die wereld veel beter. Ze is echt een expert online.”

Ondanks de vastomlijnde taakverdeling was het voor de zussen tijdens het begin van hun samenwerking wel zoeken naar het juiste evenwicht. „Ik ben de oudste thuis en Hatice de jongste. Ik sprong in het begin al snel in de verzorgende rol, wilde haar overal mee helpen”, lacht Sernur.

Duurzaamheid

De zussen hebben een Turkse achtergrond en dat komt goed van pas bij het runnen van hun onderneming. „Toen ik na mijn studie een half jaar bij een mensenrechtenorganisatie in Turkije werkte, ben ik ter plekke op zoek gegaan naar goede eerlijke ateliers om mee samen te werken’, vertelt Hatice. „Vooral bij het overbrengen van onze focus op duurzaamheid was het makkelijk om de taal te spreken, want dat is in Turkije nog totaal onderbelicht. En ook in de dagelijkse communicatie is het natuurlijk heel handig om de taal en de cultuur te kennen.”