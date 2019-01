Producten thuis testen

In de eerste fase richt Ditzel-Runhardt zich op de vrouwelijke millennial. ,,Een belangrijke doelgroep, omdat zij veel hebben om uit te kiezen en hun gedrag snel verandert. Door een product direct de woonkamer in te sturen ben je direct een stap verder in het merkbindingsproces. Millennials houden van merken die feedback kunnen waarderen, want ze denken graag mee. Zo creëer je nieuwe ambassadeurs.”

IJkpersonage

Als accountmanager bij een marketing- en reclamebureau zat Ditzel-Runhardt regelmatig aan tafel bij communicatieafdelingen van merken. ,,Er werd altijd keurig een ijkpersonage gepresenteerd, maar als je millennials echt wilt leren kennen, moet je daadwerkelijk contact maken. Bij traditioneel marktonderzoek zit de doelgroep in een ruimte waar ze zich niet thuisvoelen en moeten ze hun mening geven in het bijzijn van belanghebbenden.”

Het geloof in een persoonlijke benadering komt tot uiting in de werkwijze van House of Treats. Deelneemsters ontvangen een box met producten van aangesloten merken in ruil voor een ingevulde vragenlijst met hun ongezouten, anonieme mening over het product, het merkimago, winkelbeleving of communicatie – afhankelijk van de wens van de klant. House of Treats anonimiseert, analyseert en rapporteert de inzichten aan de klant.

Millennialvrouw

,,De doelgroep is enthousiast, de community bestaat nu uit zo’n vijfhonderd vrouwen. Bedrijven doen sowieso van alles met je data en nu heb je er zelf ook iets aan.” Om voor de database in aanmerking te komen wordt de millennialvrouw geselecteerd op zaken als merkaffiniteit, motivatie en interessegebieden. ,,Ik noem ze micro-influencers: mensen die uit eigen beweging actief zijn op social media, maar niet worden betaald. Die hebben een hogere betrokkenheid dan betaalde influencers. Posten over de producten is natuurlijk meer dan welkom, maar we vragen het niet specifiek. Ik wil het proces natuurlijk houden.” De community is nu Amsterdam-georiënteerd, maar Ditzel-Runhardt wil de hele Randstad erbij betrekken.

Startkapitaal

Het startkapitaal betaalde de onderneemster uit eigen zak. Voorlopig runt ze de zaak alleen, met steun van oud-collega’s voor het bouwen van de website, contentcreatie, online marketing en kopij. De eerste box met daarin een mode-, lifestyle- en cultuurmerk gaat bijna live en was binnen een uur ‘uitverkocht’. ,,Deze is nog niet volledig gepersonaliseerd, maar daar wil ik wel heen”, aldus Ditzel-Runhardt die uiteindelijk ook mannen, ouderen en families wil bedienen. Tevens lonkt het buitenland.