Otto-baas: ’Uitspraken Adecco uitzender onwaardig’

Uitzendbazen Frank van Gool (l.) en Melvin de Boer. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - De uitspraken van Adecco-topman Melvin de Boer, over een prijzenoorlog in de uitzendmarkt, zijn bij concurrent Otto in het verkeerde keelgat geschoten. De Boer, in een jaar tijd bij Adecco Group Nederland opgeklommen van cfo naar interim-ceo en sinds kort ceo, riep in een gesprek met deze krant zijn branchegenoten op om „niet aan uitbuiting te doen”.