’Angst om coronavirus is groot risico voor economie’

Er is nu al sprake van een duidelijk teruggelopen binnenlandse vraag in China. Veel Chinezen gaan amper nog hun huis uit en mijden winkels en restaurants zoveel mogelijk. Als zo'n scenario zich ook in andere landen gaat voordoen, bijvoorbeeld omdat het virus zich internationaal verder verspreidt, dan heeft dat volgens ING grote economische implicaties.

"Angst voor het besmet raken met het virus resulteert in een verandering in het gedrag van huishoudens, wat aantoonbaar niet in verhouding staat tot de kansen om de ziekte te krijgen of eraan te sterven", merken de kenners bij de bank op.

Zo'n gedragsverandering uit zich in een zeer substantiële daling van het verbruik van consumentendiensten, aldus ING. Niet alleen winkels zullen eronder lijden, maar ook bijvoorbeeld bioscopen, theaters, het vervoer en hotels zijn erg kwetsbaar. De consumentenbestedingen golden de laatste jaren juist als belangrijke groeimotor in veel ontwikkelde economieën.