Unilever stapt af van certificatenstructuur

De Stichting Administratiekantoor Unilever had in mei een verzoek van Unilever gekregen om zichzelf op te heffen. De stichting had aandelen in handen en gaf daarvoor certificaten uit. Daarmee behield de stichting ook stemrecht, tenzij certificaathouders aangaven dat zelf uit te willen oefenen. In totaal beheerde de stichting ruim een derde van de aandelen in de onderneming.

De stichting blijft overigens de komende jaren nog wel bestaan. Tot 27 juni 2021 moet de stichting nog werken aan het omzetten van een beperkt aantal aandelen aan toonder.