Geldtransporteur tweede keer wél failliet

SecurCash moest na de afgewezen faillissementsverzoek eerst uitstel van betaling aanvragen. Die werd vrijdag verleend door de Haagse rechtbank, die twee dagen eerder had geconcludeerd dat SecurCash nog genoeg geld had om alle rekeningen te betalen. Dinsdag werd de bv SecurCash Nederland alsnog failliet verklaard, zo bevestigt de Haagse rechtbank

Dit maakt het voor de curatoren mogelijk om de geldtransporteur af te wikkelen, of een doorstart te realiseren. Vreemd genoeg had SecurCash zichzelf een week geleden zelf al failliet verklaard op de eigen website. Er was zelfs al een curator aangesteld, tot de rechter oordeelde dat er helemaal geen sprake was ‘van een toestand dat de vennootschap is opgehouden te betalen’.

Dankzij een noodkrediet die de banken SecurCash hebben verleend, rijden de geldwagens van het bedrijf sinds vrijdag weer. Hierdoor kunnen vooral winkeliers weer worden verlost van hun contant geld.

