'ASML kan bod uitbrengen op Mapper'

Volgens curator Jan Joost Wittekamp zijn er meerdere geïnteresseerden in binnen- en buitenland voor overname van Mapper, zo zegt hij tegen de krant. Topman Peter Wennink van ASML zei eerder geïnteresseerd te zijn in Mapper. Een woordvoerder van ASML wil echter niet zeggen of het bedrijf al contact heeft gehad met Mapper en of een bod op het bedrijf wordt overwogen. Ook Wittekamp wil niet zeggen of er contact met ASML is geweest.

